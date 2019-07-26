KPSS ÖABT ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
KPSS'de geçtiğimiz hafta Alan Bilgisi oturumlarını geride bırakan adaylar şimdi de 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayıma başladı. Soru sayısı 50’den 75’e çıkarılan KPSS ÖABT sınavında adaylar kendilerine yöneltilen süre zarfında sınavı tamamlayacaklar. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? İşte, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hakkında bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS'nin Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. KPSS'nin son oturumu olan ÖABT'ye günler kala, adaylar internet üzerinden, KPSS ÖABT sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Adaylar, sınav binalarına, sınav giriş belgesi olmadan alınmayacaklar. İşte, KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLDUĞU BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)
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