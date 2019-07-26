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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

KPSS ÖABT ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

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KPSS ÖABT ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

KPSS'de geçtiğimiz hafta Alan Bilgisi oturumlarını geride bırakan adaylar şimdi de 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayıma başladı. Soru sayısı 50’den 75’e çıkarılan KPSS ÖABT sınavında adaylar kendilerine yöneltilen süre zarfında sınavı tamamlayacaklar. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? İşte, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hakkında bilgiler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS'nin Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. KPSS'nin son oturumu olan ÖABT'ye günler kala, adaylar internet üzerinden, KPSS ÖABT sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Adaylar, sınav binalarına, sınav giriş belgesi olmadan alınmayacaklar. İşte, KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLDUĞU BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

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