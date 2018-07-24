KPSS ÖABT ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın 22 Temmuz'da tamamlanmasının ardından gözler bu kez, KPSS ÖABT sınavına çevrildi. Peki, KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz pazar günü KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'na giren vatandaşlar şimdi heyecanla ÖABT sınavına girecekleri tarihi bekliyor. İşte, merakla araştırılan 'KPSS ÖABT ne zaman?' sorusunun yanıtı...
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu. ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre; 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu sınava bu yıl 306 bin 242 aday başvuru yaptı.
SINAV GİRŞ BELGELERİ
Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
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