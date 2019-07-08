KPSS ne zaman yapılacak? Lisans KPSS'ye kaç gün kaldı?
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2019 yılında yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik çalışmalarında sona geldi. Sınav giriş yerlerinin de geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte, gözler 2019 KPSS kapsamında yapılacak oturumların tarihlerinde. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? Lisans KPSS'ye kaç gün kaldı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Gözler şimdi KPSS sınav tarihlerinde. Temmuz ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 'KPSS ne zaman yapılacak?' ve 'Lisans KPSS'ye kaç gün kaldı?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da organize edilecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
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ÖSYM’DEN SAAT UYARISI
Duyuruda ayrıca 14 Temmuz'daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu için saat 10.00'dan sonra "Eğitim Bilimleri" oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.
KPSS SINAV TARİHLERİ
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
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