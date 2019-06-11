KPSS ne zaman yapılacak? Lisans KPSS'ye kaç gün kaldı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuru işlemlerini 15 Mayıs'ta tamamlayan vatandaşlar şimdi, sınavların yapılacağı tarihleri bekliyor. Konuya dair bilgi almak isteyen vatandaşlar ÖSYM'nin 2019 sınav takvimini sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? Lisans KPSS'ye kaç gün kaldı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek KPSS'nin başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sınavların düzenleneceği tarihlerde. İşte, 2019 KPSS sınav tarihleri...
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
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