KPSS ne zaman yapılacak? KPSS'ye kaç gün kaldı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2018 ayağı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 KPSS sınavının ne zaman yapılacağı memur olma hayali kuran binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2018 KPSS sınavının yapılacağı tarih...

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl yüz binlerce kişinin büyük umutlarla girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2018 ayağı için artık sayılı günler kaldı. Yüz binlerce kişinin devlet memurluğu için bir yıl boyunca hazırlıklarını sürdürdüğü ve beklenti içerisine girdiği KPSS, ÖSYM'nin sınav takvimine göre şu tarihlerde gerçekleşecek;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınava ait sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS'ye girebilmek için başvuru yapan adayların sınav yerlerini ve sınava girme haklarını temsil eden sınav giriş belgesinin sınava son bir hafta kala yayınlanması bekleniyor. Böylece sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınava girecekleri okulları ve eğitim merkezlerini tespit edebiliyor. Adayların, sınav giriş belgesini edinmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan seçeneklerden KPSS için sınav giriş belgesi edinebilecekler.