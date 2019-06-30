KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
15 Mayıs tarihinde başvuruları tamamlanan KPSS'de heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav takvimi ve KPSS sınav giriş yerleri de gündeme gelmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek olan ve kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınava kısa zaman kaldı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, o konuya dair detaylar.
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, KPSS'ye yönelik araştırmalar hız kazandı. Başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona eren, 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar katılım sağlayacak. İşte, 2019 KPSS sınav tarihi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili merak edilenler.
2019 KPSS SINAV TARİHLERİ
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayında yapılacak olan KPSS'nin sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden, sınavdan 1-2 hafta önce yayımlanması bekleniyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.
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