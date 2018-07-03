Lise KPSS başvuru süreci başladı! KPSS ne zaman başlayacak?

KPSS ne zaman yapılacak sorusu, lisans ve ön lisans seviyesinde sınava katılım göstermek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. ÖSYM'nin Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde gerçekleştireceği KPSS, yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek. 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Sınavının ardından adaylar, alan bilgisi sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2018 KPSS lisans ve ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyinde 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvuru işlemleri,03-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018) tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavı ne zaman sorusu, son günlerin araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavların ilki 22 Temmuz'da başlayacak. Peki, giriş yerleri merakla beklenen KPSS ne zaman yapılacak? İşte, alan bilgisi, ÖABT, DHBT sınavlarının tarihi

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde önemli bir yer tutan KPSS, Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek.

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;

Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS'ye girebilmek için başvuru yapan adayların sınav yerlerini ve sınava girme haklarını temsil eden sınav giriş belgesinin sınava son bir hafta kala yayınlanması bekleniyor. Böylece sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınava girecekleri okulları ve eğitim merkezlerini tespit edebiliyor. Adayların, sınav giriş belgesini edinmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Ardından sol menüde yer alan seçeneklerden KPSS için sınav giriş belgesi edinebilecekler.