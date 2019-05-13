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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

KPSS ne zaman yapılacak? 

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KPSS ne zaman yapılacak? 

Başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınava yönelik son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, 2019 KPSS sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?

Yüz binlerce memur adayının heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) artık çok kısa bir süre kaldı. Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran, milyonlarca lisans mezunu vatandaşın ter dökeceği 2019 KPSS sınavının tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı.

Kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek amacıyla 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin 33 "sıkça sorulan soru ve cevabı" ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler katılabilecek. Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan, ancak sınavın iki yıl olan geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında yapılacak. Sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu tüm adaylar için zorunlu olacakken, diğer oturumlara adaylar tercihine bağlı olarak katılacak.

Bu noktada adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar bulunuyor. Örneğin MEB bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyenler, sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile eğitim bilimleri oturuma ve alanlarında ÖABT yapılıyorsa ilgili alandaki ÖABT'ye katılacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmeleri de zorunlu olacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile "eğitim bilimleri" oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın alan bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2019-KPSS başvurusu yapmak gerekiyor. Başvurusunu yapıp sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları oturumlarına başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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