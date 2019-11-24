KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları ne zaman?
Kamu kurumlarında memur olacak vatandaşların yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için araştırmalar hız kazandı. KPSS'nin 2020'de hangi tarihlerde düzenleneceğini merak eden memur adayları, KPSS'nin farklı eğitim düzeyleri için oturum tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları ne zaman?
2020 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin lisans, önlisans ve lise düzeyi için hangi tarihlerde düzenleneceği ve başvuru takvimi yakın zaman önce yayımlanmıştı. İşte, 2020'de organize edilecek KPSS sınavlarına ilişkin ayrıntılar...
LİSANS KPSS TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.
ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.
Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.
ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.
Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.
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