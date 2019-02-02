KPSS ne zaman yapılacak? 2019 KPSS başvuru ve sınav süreci
Kamuya yapılacak memur alımları için uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2019'da yapılacak etapları için araştırmalar hız kazandı. Bir yandan sınava yönelik hazırlık yapan memur adayları, bir yandan da KPSS'nin başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek KPSS'nin başvuru süreci ve sınav tarihleri, şubat ayının başlamasıyla birlikte yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Bu yıl sadece lisans düzeyince yapılacak KPSS'nin başvuru ve sınav sürecine ilişkin bilgiler geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından açıklanmıştı. İşte, konuya dair bilgiler...
2019 KPSS TAKVİMİ
2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
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