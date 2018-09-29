KPSS ne zaman yapılacak? 2018 Ortaöğretim KPSS sınav tarihi
Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın yapılacağı tarihe kısa bir süre kala, 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. Peki, 2018 Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı için son viraja girildi. 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvuruları tamamlanan KPSS Ortaöğretim sınavının, giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih...
KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM tarafından 7 Ekim'de yapılacak. Öte yandan 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de uygulanacak 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, 27 Eylül'de saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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