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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.09.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

KPSS ne zaman yapılacak? 2018 Ortaöğretim KPSS sınav tarihi

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KPSS ne zaman yapılacak? 2018 Ortaöğretim KPSS sınav tarihi

Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın yapılacağı tarihe kısa bir süre kala, 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. Peki,  2018 Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS Ortaöğretim sınavı için son viraja girildi. 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvuruları tamamlanan KPSS Ortaöğretim sınavının, giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih...

KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM tarafından 7 Ekim'de yapılacak. Öte yandan 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de uygulanacak 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, 27 Eylül'de saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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