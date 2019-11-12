KPSS ne zaman? Ön lisans ve orta öğretim KPSS sınav başvuru tarihleri belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sınav takvimini ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Ön lisans ve orta öğretim mezunu vatandaşlar, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, KPSS ne zaman? Ön lisans ve orta öğretim KPSS sınav başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Kamuda memur olmak isteyen adaylar, 2 yılda bir düzenlenen KPSS lise ve ön lisans sınavı tarihi ile ilgili araştırmalarına son günlerde hız verdi. Sınav takvimini ve KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, lise KPSS ne zaman? KPSS sınav başvuruları hangi tarihte? İşte, 2020 KPSS sınavına yönelik bilgiler.
KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS ortaöğretim oturumu, 2019 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. Söz konusu sınav için başvuru tarihi ve sınav süreci netleşince, tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.
ÖNLİSANS VE LİSE KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS sınav başvurularına yönelik bilgiler henüz belli olmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri şu şekilde yapılmıştı;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyecekler.
KPSS HAKKINDA BİLGİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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