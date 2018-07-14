KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş yeri sorgulama

Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran, milyonlarca lisans mezunu vatandaşın ter dökeceği 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı için artık son günler. Aylardır bu sınav için yoğun şekilde çalışan vatandaşlar şimdi sınava girecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. İşte, merakla araştırılan 'KPSS ne zaman?' ve 'KPSS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?' sorularının yanıtı...

LİSANS KPSS NE ZAMAN?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek sınavları 22 Temmuz, tarihinde yapılacak. Bu sınavların sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olacak. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

22 Temmuz'da gerçekleşecek olan KPSS için beklenen duyuru geldi. KPSS sınav yerleri bilgisini içeren giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Memur adayları, aday işlemleri sayfası üzerinden kişisel bilgilerini girerek sınav giriş belgesini edinebilecek. Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN



ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği 2018 KPSS Ön lisans sınavı, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurular ise 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak.

Kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlar için yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.