KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS başvurusu, kamu dairelerinde memur olarak çalışmak isteyen birçok vatandaşın merakla beklediği gün olmaya devam ediyor. Uzmanlık alanlarına göre sınava girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin takviminde yer alan tarihlere göre sınavlara dahil olacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, KPSS başvurusu hakkında detaylı bilgiler

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) 2018 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek.



Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.



Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.



Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Devlet Personel Başkanlığı, 2018 yılında yapılacak olan yerleştirme için takvim açıklaması yaptı. İşte, yerleştirme takvimi hakkında bazı bilgiler;

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018