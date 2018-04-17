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    KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    KPSS ne zaman sorusu, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2018 KPSS tarihleri ve detaylı bilgiler

    KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin yapacağı sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların araştırması devam ediyor. A Grubu ve B Grubu kadrolarda yer almak isteyen adayların yanı sıra Din hizmetleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi'nden sınava dahil olmak isteyen adayların da merakla araştırdığı KPSS başvurusu, Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleştirilecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınavın tarihi ve başvuru tarihleri hakkında bazı bilgiler

    KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek.

    Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

    Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,
    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,
    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

    Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

    Devlet Personel Başkanlığı, 2018 yılında yapılacak olan yerleştirme için takvim açıklaması yaptı. İşte, yerleştirme takvimi hakkında bazı bilgiler;

    2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

     

    DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

    ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

           KPSS 1. Yerleştirme

     

    12 Mart - 11 Mayıs 2018 

    26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

    KPSS 2. Yerleştirme

    06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

     11 – 20 Aralık 2018  

     

    2018 KPSS TAKVİMİ

    SINAV

    SINAV TARİHİ

    BAŞVURMA TARİHLERİ

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

    KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

    22.07.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

    28-29.07.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

    05.08.2018

    10-21 Mayıs 2018

    31.08.2018

    KPSS Ön lisans

    04.11.2018

    28 Ağustos-12 Eylül 2018

    29.11.2018

    KPSS Ortaöğretim

    07.10.2018

    03-19 Temmuz 2018

    08.11.2018

    DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

    09.12.2018

    09-17 Ekim 2018

    04.01.2019

     

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