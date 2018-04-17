KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin yapacağı sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların araştırması devam ediyor. A Grubu ve B Grubu kadrolarda yer almak isteyen adayların yanı sıra Din hizmetleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi'nden sınava dahil olmak isteyen adayların da merakla araştırdığı KPSS başvurusu, Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleştirilecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınavın tarihi ve başvuru tarihleri hakkında bazı bilgiler
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek.
Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.
Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.
Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018
Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018
Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019
2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018
YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Devlet Personel Başkanlığı, 2018 yılında yapılacak olan yerleştirme için takvim açıklaması yaptı. İşte, yerleştirme takvimi hakkında bazı bilgiler;
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
KPSS 1. Yerleştirme
12 Mart - 11 Mayıs 2018
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
KPSS 2. Yerleştirme
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
11 – 20 Aralık 2018
2018 KPSS TAKVİMİ
SINAV
SINAV TARİHİ
BAŞVURMA TARİHLERİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
22.07.2018
10-21 Mayıs 2018
31.08.2018
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
28-29.07.2018
10-21 Mayıs 2018
31.08.2018
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
05.08.2018
10-21 Mayıs 2018
31.08.2018
KPSS Ön lisans
04.11.2018
28 Ağustos-12 Eylül 2018
29.11.2018
KPSS Ortaöğretim
07.10.2018
03-19 Temmuz 2018
08.11.2018
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
09.12.2018
09-17 Ekim 2018
04.01.2019