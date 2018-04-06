Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvuru tarihleri

    KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvuru tarihleri

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Her mezuniyet türü için farklı zamanlarda yapılan KPSS sınavları için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, 2018 yılında içinde yapılacak olan KPSS'lerin başvuru ve sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı ancak başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2018 yılında KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

    Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin 2018 yılında yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında merak ettikleri konuları internette soruşturuyor. Büyük bir heyecan ve umutla KPSS sınavının yapılacağı tarihi bekleyen adaylar, bir yandan da KPSS başvuru tarihlerini sorguluyor. İşte, 2018’de gerçekleşecek olan tüm KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından organize edilecek sınavlar için sayılı günler kaldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim yani lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'lerin ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte detaylar!

    2018 KPSS NE ZAMAN?

    Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına personel istihdam etmek için yapılan KPSS sınavları, bilindiği üzere mezuniyet derecesine göre farklılık gösteriyor. Aşağıda detaylı olarak 2018 KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini görebilirsiniz.

    2018 LİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavlarının da başvuru ve sonuç açıklama tarihleri Genel Yetenek/Genel Kültür sınavları ile aynı.

    2018 ÖNLİSANS KPSS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Üniversitelerin, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Ön lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın sonuçları ise, 29 Kasım 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

    2018 ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

    DİĞER KPSS SINAVLARI

    2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    Sınav Tarihi: 05.08.2018

    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

    Sonuç günü: 31.08.2018

    KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09.12.2018

    Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

    Sonuç günü: 04.01.2019

    KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

    2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının ücreti hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak, geçen yıllarda yapılan sınavlarda alanlara katılım sağlayacak adaylardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacak kişilerden ise 60 lira talep edilmişti.

    Etiketler: KPSS ne zaman? , 2018 KPSS başvuru tarihleri , KPSS başvuruları ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri