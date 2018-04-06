KPSS ne zaman? 2018 KPSS başvuru tarihleri

Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin 2018 yılında yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında merak ettikleri konuları internette soruşturuyor. Büyük bir heyecan ve umutla KPSS sınavının yapılacağı tarihi bekleyen adaylar, bir yandan da KPSS başvuru tarihlerini sorguluyor. İşte, 2018’de gerçekleşecek olan tüm KPSS sınav ve başvuru tarihleri ile sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından organize edilecek sınavlar için sayılı günler kaldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim yani lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'lerin ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte detaylar!

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına personel istihdam etmek için yapılan KPSS sınavları, bilindiği üzere mezuniyet derecesine göre farklılık gösteriyor. Aşağıda detaylı olarak 2018 KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini görebilirsiniz.

2018 LİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavlarının da başvuru ve sonuç açıklama tarihleri Genel Yetenek/Genel Kültür sınavları ile aynı.

2018 ÖNLİSANS KPSS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitelerin, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Ön lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın sonuçları ise, 29 Kasım 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2018 ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

DİĞER KPSS SINAVLARI

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019

KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının ücreti hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak, geçen yıllarda yapılan sınavlarda alanlara katılım sağlayacak adaylardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacak kişilerden ise 60 lira talep edilmişti.