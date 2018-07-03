KPSS lise başvuruları başlıyor… Başvuru ekranı aktifleşti mi?
Binlerce memur adayının beklediği lise düzeyinde KPSS başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM’nin daha önce temmuz takvimiyle hatırlattığı KPSS ortaöğretim başvuruları 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, KPSS başvuru ekranı aktifleşti mi?
ÖSYM'nin 2018 takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı başvuru tarihleri 3 Temmuz ile 19 Temmuz 2018 tarihleri olarak belirlendi. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvurularını tamamlayacak ancak başvuru sistemi henüz aktif hale gelmedi. KPSS başvurusu yapacaklar ayrıca sınav ücreti ödeyecek.
KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
7 Ekim’de gerçekleşecek olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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