KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den KPSS detayları
KPSS sınav sonuçları, 22 Temmuz Pazar günü sınava giren adayların gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplam 130 dakika süren sınavda 120 soruya yanıt veren adaylar, sabah genel kültür ve genel yetenek sınavına girdi. Kamuda eğitim alanında istihdam edilmek isteyen bazı adaylar ise öğleden sonra eğitim bilimleri sınavına dahil oldu. KPSS kapsamında katılım gösterdikleri bu sınavların ardından memur adaylarının aklındaki ilk soru ise sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih detayı
KPSS sonuçları, genel kültür ve genel yetenek sınavının tamamlanmasının ardından yüz binlerce adayın sorguladığı konu oldu. Özel çalışma programlarıyla hazırlandıkları Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren adaylar, 130 dakikalık maratonun ardından sonuç aşamasına kilitlendi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı resmi tarih açıklaması
22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar karşılaştıkları soruları, genel yetenek ve genel kültür testlerinde 130, eğitim bilimleri testinde ise 100 dakikalık süre zarfında yanıtladı. ÖSYM'nin gelecek hafta uygulayacağı alan bilgisi sınavının ilk gününde Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye testleri 50'şer dakika sürecek; İkinci gününde ise İşletme ve Muhasebe 50 dakika İstatistik testi ise 60 dakika olarak uygulanacak.
KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.
SINAVDA YÖNELTİLEN SORULARIN YAKLAŞIK AĞIRLIĞI
Sınavda genel kültür ve genel yetenek alanından 60'şar soru yöneltildi. Genel kültür alanındaki soruların yüzde 45'ini tarih, yüzde 30'unu Türkiye coğrafyası, yüzde 15'ini temek yurttaşlık bilgisi, geriye kalan yüzde 10'luk kısmını ise güncel konular oluşturdu.
Genel yetenek sınavının ise 30 soruluk kısmı Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluştu. Sayısal bölümde ise mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yöneltildi.
ALAN BİLGİSİ SINAVI 28-29 TEMMUZ TARİHİNDE
Kamuda belirli alanlarda istihdam edilmek isteyen adayların katılım göstereceği alan bilgisi sınavı 2 gün sürecek. İlk sınav 28 Temmuzda yapılacakken, ikinci sınav 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Alan bilgisi testindeki soruların dağılımı ise dahil olunacak sınava göre değişiklik gösterecek.
DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA
Öğretmenlik ya da Din Hizmetleri alanında görevlendirilmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ilerleyen tarihlerde gerçekleştireceği sınavlara dahil olacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos Pazar günü gerçekleşecekken, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak.
ÖABT sınavı, sınıf öğretmenliği, rehber öğretmen, ilköğretim matematik öğretmenliği gibi 16 farklı öğretmenlik branşı için yapılacak.
DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.
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