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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KPSS sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak edilme başlandı. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ve sınav soruları hakkında detaylar, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınava giren ve ardından sonuçlar için araştırmalarına başlayan vatandaşlar, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

22 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar karşılaştıkları soruları, genel yetenek ve genel kültür testlerinde 130, eğitim bilimleri testinde ise 100 dakikalık süre zarfında yanıtladı. ÖSYM'nin gelecek hafta uygulayacağı alan bilgisi sınavının ilk gününde Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye testleri 50'şer dakika sürecek; İkinci gününde ise İşletme ve Muhasebe 50 dakika İstatistik testi ise 60 dakika olarak uygulanacak.

SINAVDA YÖNELTİLEN SORULARIN YAKLAŞIK AĞIRLIĞI

Sınavda genel kültür ve genel yetenek alanından 60'şar soru yöneltildi. Genel kültür alanındaki soruların yüzde 45'ini tarih, yüzde 30'unu Türkiye coğrafyası, yüzde 15'ini temek yurttaşlık bilgisi, geriye kalan yüzde 10'luk kısmını ise güncel konular oluşturdu.

Genel yetenek sınavının ise 30 soruluk kısmı Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluştu. Sayısal bölümde ise mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yöneltildi.

ALAN BİLGİSİ SINAVI 28-29 TEMMUZ TARİHİNDE

Kamuda belirli alanlarda istihdam edilmek isteyen adayların katılım göstereceği alan bilgisi sınavı 2 gün sürecek. İlk sınav 28 Temmuzda yapılacakken, ikinci sınav 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Alan bilgisi testindeki soruların dağılımı ise dahil olunacak sınava göre değişiklik gösterecek.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Öğretmenlik ya da Din Hizmetleri alanında görevlendirilmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ilerleyen tarihlerde gerçekleştireceği sınavlara dahil olacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos Pazar günü gerçekleşecekken, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak.

ÖABT sınavı, sınıf öğretmenliği, rehber öğretmen, ilköğretim matematik öğretmenliği gibi 16 farklı öğretmenlik branşı için yapılacak.

DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

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