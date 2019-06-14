KPSS (genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri) ne zaman?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2019 oturumları için geri sayım devam ediyor. Adaylar, KPSS’ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, sınav tarihine sayılı gün kala https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler. Peki, KPSS bu yıl ne zaman yapılacak?
Memur hayali kuran vatandaşların KPSS heyecanı devam ediyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek olan KPSS, kısa süre sonra gerçekleşecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunlu. Peki, 2019 KPSS ne zaman yapılacak?
OTURUM BİLGİLERİ
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
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