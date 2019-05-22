KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti
GeriGündem KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.05.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen zaman dilimi içerisinde işlemlerini gerçekleştiremeyen memur adayları için 1 günlük geç başvuru tarihi belirlendi. Peki, KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, KPSS geç başvurusuyla ilgili detaylı bilgi

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’nin 2019 başvuruları 3- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı.
KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Başvuruları kaçıranlar bu tarihte başvuru yapabilecek, geç başvuru ücreti de bu tarihte yatırılacak.

2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’nin 2019 başvuruları 3- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Başvuruları kaçıranlar bu tarihte başvuru yapabilecek, geç başvuru ücreti de bu tarihte yatırılacak.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2019 KPSS lisans geç başvuru ücreti her oturum için 112,5 TL olacak. Alan bilgisi sınavı için belirlenen oturum ücreti ise 75 TL olacak. Adaylar katılacakları her oturum için belirlenen ücreti yatırmak zorunda.

2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.

20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,

21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır. İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Gül duyurdu... Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak
Arkeolog ile katili aynı karede
9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama
Bakan Akar son durumu anlattı: Göründüğünden çok daha büyük bir olay