KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS geç başvurusu ücreti
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen zaman dilimi içerisinde işlemlerini gerçekleştiremeyen memur adayları için 1 günlük geç başvuru tarihi belirlendi. Peki, KPSS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, KPSS geç başvurusuyla ilgili detaylı bilgi
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’nin 2019 başvuruları 3- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı.
KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Başvuruları kaçıranlar bu tarihte başvuru yapabilecek, geç başvuru ücreti de bu tarihte yatırılacak.
2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’nin 2019 başvuruları 3- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı. KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Başvuruları kaçıranlar bu tarihte başvuru yapabilecek, geç başvuru ücreti de bu tarihte yatırılacak.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2019 KPSS lisans geç başvuru ücreti her oturum için 112,5 TL olacak. Alan bilgisi sınavı için belirlenen oturum ücreti ise 75 TL olacak. Adaylar katılacakları her oturum için belirlenen ücreti yatırmak zorunda.
2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.
20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,
21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır. İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.
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