KPSS geç başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2019 KPSS ne zaman?
Kamuda personel alımı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan KPSS başvuruları ve ödeme işlemleri sona erdi. Başvurularını tamamlayamayan adaylar, 2019 KPSS sınavının geç başvuru tarihlerini merak edip internette sorgulamaya başladı. Peki, KPSS geç başvuları hangi tarihte yapılacak? 2019 KPSS ne zaman?
KPSS başvuru ücretlerinin 16 Mayıs 2019 tarihinde sona ermesi ile, sınava girmek isteyen fakat başvurularını tamamlayamayan adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı geç başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. KPSS 2019 sınav takvimi, kurumun internet sayfası üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2019 KPSS sınav takvimi ile ilgili detaylar.
KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde duyurduğu açıklamaya göre, 2019 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) geç başvuru işlemleri 28 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremezler.
2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.
20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,
21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır. İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.
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