KPSS geç başvuruları başladı! KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?
Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular bugün başlıyor. 2019 KPSS için ÖSYM'nin belirlediği süreç içinde başvuru yapamayan kişiler şimdi, KPSS geç başvuru işlemleri kapsamında belirtilen ücreti ödeyerek başvurularını tamamlayabilir. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. İşte, KPSS geç başvurusu hakkında tüm detaylar...
ÖSYM'nin Twitter hesabından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.
2019 KPSS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre; geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.
GEÇ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KPSS NE ZAMAN?
KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.
Adayların tümü, 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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