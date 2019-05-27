KPSS geç başvuru tarihi yaklaşıyor - Geç başvuru ücreti ne kadar?
2019 KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvurmak isteyen adaylar için yarın son şans. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), daha önce duyurduğu KPSS geç başvuru tarihiyle ilgili hatırlatmada bulundu. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankalara yapılabilecek?
KPSS lisans ve alan bilgisi başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çeşitli sebeplerle başvuruları kaçıran memur adaylarının gözü ise geç başvuru tarihinde. Peki, KPSS geç başvuruları nasıl yapılacak?
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2019 KPSS lisans geç başvuru ücreti her oturum için 112,5 TL olacak. Alan bilgisi sınavı için belirlenen oturum ücreti ise 75 TL olacak. Başvuru ücretinin geç başvuru tarihinde yatırılması gerekiyor.
2019 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.
20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,
21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır. İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.
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