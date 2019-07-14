KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek, sınav kaçta bitecek?
KPSS A Grubu sınavlarının ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri oturumu başladı. 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri sınavına 376 bin 709 aday katılacak. Peki, KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek, sınav kaçta bitecek? İşte, KPSS süresini merak edenler için detaylı bilgi
KPSS A urubu sınavlarının ilk oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür 12.25’te tamamlandı, günün ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.15’te başladı. Hem sınavda ter döken adaylar hem de yakınları sınavın ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek, sınav kaçta bitecek?
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavının başlangıç saati ÖSYM tarafından saat 14.15 olarak belirlendi. 100 dakika sürecek olan Eğitim Bilimleri sınavı 16.25’te sona erecek.
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.
Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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