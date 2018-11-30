KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav yerleri açıklandı
2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, adayları resmi internet sitesi ve Twitter adresi üzerinden bilgilendirdi. Peki, DHBT sınav yerleri nasıl öğrenilir?
09 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
DİKKAT!
09 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.
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