KPSS DHBT sonuçları açıklandı... ÖSYM sonuç sorgulama
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) DHBT sonuçları için bekleyiş son buldu. ÖSYM, resmi internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yayımladı. İşte, KPSS DHBT sonuç sorgulama sayfası ve detaylar…
ÖSYM, KPSS DHBT sonuç duyurusunu paylaştı. Yapılan duyuruda; “2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): Sınav Sonuçları Açıklandı
09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına, 26 Aralık 2018 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.” İfadeleri kullanıldı.
DHBT KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT)
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