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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.10.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

KPSS davasında iki sanığa hapis cezası

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KPSS davasında iki sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 sanık hakkında ayrı ayrı açılan davalarda, iki sanık hakkında beraat kararı verilirken, iki sanığın "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Savunmalarında, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve sınav sorularını önceden temin etmediklerini öne süren sanıklar, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. 

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Sultan Yıldız ve Sevtap Baykal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 

Mahkeme, sanıklar Ş.G. ve N.K'nin ise beraatlerine hükmetti. 

İddianameden 

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek örgüt üyesi sanıklara dağıtıldığı belirtildi. 
Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğuna, soruların sınavdan önce genellikle bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedildi. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya yoluyla talimat verdiğine yer verilen iddianamede, Gülen'in devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı. 

İddianamede, ayrıca şu tespite yer verildi: 

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." 

Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı 

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı. 

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