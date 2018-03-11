KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

KPSS başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Kamu kurumlarında devlet memuru olmak için ön koşullar arasında yer alan 2018 KPSS başvurusu, bu yıl mayıs ayında gerçekleşecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ilk sınav, temmuz ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek. İşte, KPSS başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurusu ile bu yıl mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Ortaöğretim ve DHBT başvuru tarihi ise daha ilerki dönemlerde olacak.

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019

A GRUBU VE B GRUBU SINAV NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2018-ALES İlkbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

e-YDS 2018/4 İngilizce



Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018