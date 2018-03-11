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    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    KPSS başvurusu ile memuriyet hayallerine bir adım daha yaklaşacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin açacağı başvuru tarihini merakla sorguluyor. Lisans ve Ortaöğretim mezunlarının gireceği KPSS, alan bilgisi, ÖABT, ortaöğretim ve DHBT olarak 4 ana başlık altında yapılacak. Peki, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve başvuru merkezleri aracılığıyla KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin sınav takvimi ve detaylı bilgiler

    KPSS başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Kamu kurumlarında devlet memuru olmak için ön koşullar arasında yer alan 2018 KPSS başvurusu, bu yıl mayıs ayında gerçekleşecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ilk sınav, temmuz ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek. İşte, KPSS başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler

    KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS başvurusu ile bu yıl mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Ortaöğretim ve DHBT başvuru tarihi ise daha ilerki dönemlerde olacak.

    2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    Sınav Tarihi: 22.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    Sınav Tarihi: 28.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    Sınav Tarihi: 29.07.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    Sınav Tarihi: 05.08.2018
    Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018
    Sonuç günü: 31.08.2018

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07.10.2018
    Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018
    Sonuç günü: 08.11.2018

    KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09.12.2018
    Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018
    Sonuç günü: 04.01.2019

    A GRUBU VE B GRUBU SINAV NEDİR?

    A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

    B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

    ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    2018-ALES İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018
    Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018
    Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

    e-YDS 2018/4 İngilizce

    Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018
    Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018
    Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

    1. Oturum (TYT)

    Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018
    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    2.Oturum

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    YKS Yabancı Dil Oturumu

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    DGS - Dikey Geçiş Sınavı
    Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018
    Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018
    Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

    Etiketler: ösym , kpss , ösym sınav takvimi , gündem
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