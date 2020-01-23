KPSS başvuruları o tarihte başlayacak! 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS takvimi

Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2020 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2020 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

LİSANS KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.