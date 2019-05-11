KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı için düzenlenen KPSS'de (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar da KPSS başvurularını nasıl yapacaklarını ve başvurularda son tarihle ilgili araştırmalara başladı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitecek Başvurular nasıl yapılır? İşte, konu ile ilgili detaylar.
ÖSYM tarafından kamuda personel alımı için düzenlenecek olan KPSS 2019 sınav takvimi, daha önce kurumun internet sayfası üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Kamuda personel olmak isteyen adayların gireceği sınav ile ilgili geri sayım başladı. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, sınav başvuruları ve KPSS'de son başvuru tarihi ile ilgili merak edilenler.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Sınava (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri, 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Başvuruların kesinleşmesi için ise adayların 15 Mayıs 23.59’a kadar KPSS 2019 ücretini belirtilen bankalar yatırması gerekiyor.
KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
KPSS'ye girecek olan adaylar, ÖSYM'nin www.osym.go.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.
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