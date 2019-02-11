KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KPSS takvimi
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Memur adaylarının heyecanla beklediği 2019 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2019 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2019 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin 2019 yılında yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinde girmek isteyen memur adayları, başvuruların başlayacağı tarihe odaklandı. İşte 2019’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...
KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.
ÖSYM'DEN ÖABT'YE YENİ DÜZENLEME
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçları öğretmenliğe atanmak için kullanılan 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.
ÖABT yapılacak alanlara iki yeni bölüm daha eklendiğini hatırlatan Aygün, bu kapsamda "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında 2019'da ÖABT'nin ilk defa uygulanacağını belirtti.
Aygün, 28 Temmuz 2019'da yapılacak toplam 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı:
"Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanları."
ÖSYM Başkanı Aygün, "ÖABT uygulanacak 18 alanda soru sayısı, 50'den 75'e çıkarıldı. Buna göre, tüm alanlarda konu dağılımları ile sınav süreleri yeniden düzenlendi." bilgisini verdi.
Yeni düzenlemelerin ÖSYM'nin web sayfasından adaylara sunulduğunu bildiren Aygün, şunları kaydetti:
"ÖABT'de adaylara, Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için ise 150 dakika olacak."
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