KPSS başvuruları için verilen süre doluyor - Geç başvuru ne zaman?

10 Mayıs tarihinde başlatılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, 21 Mayıs tarihinde sona erecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla "https://ais.osym.gov.tr" adresinden KPSS başvurusu yapabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ise başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacak.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.



GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME YAPILABİLECEK

10-21 Mayıs'ta başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 6 Haziran'da başvurularını yapabilecek. Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilecek.



KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. Sınava girecek tüm adayların genel yetenek-genel kültür oturumuna girmeleri zorunlu olacak.

ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.

Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.