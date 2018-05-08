Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>KPSS başvuruları için geri sayım başladı - 2018 başvuruları ne zaman?

    KPSS başvuruları için geri sayım başladı - 2018 başvuruları ne zaman?

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS’nin 2018 başvuruları için kısa bir süre kaldı. Lisans mezunlarının gireceği KPSS oturumlarının başvuru süreci bu ay başlatılacak. Yüksek öğretim kurumlarının önlisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise başvurularını ağustos ayında gerçekleştirecekler. Peki, en yakın KPSS 2018 başvurusu ne zaman? İşte detaylar!

    ÖSYM’nin aylar öncesinden tarihlerini duyurduğu KPSS 2018 başvuruları için geri sayım devam ediyor. Genel yetenek- genel kültür ve ÖABT başvuruları, kısa bir süre sonra ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden alınacak. ÖABT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da başvuruda bulunması gerekiyor. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, KPSS başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor!

    LİSANS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

    ÖNLİSANS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

    Yüksek öğretim kurumlarının önlisans eğitim, veren bölümlerinden mezun olan memur adayları başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.

     

     

    Etiketler: kpss 2018 , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri