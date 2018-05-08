KPSS başvuruları için geri sayım başladı - 2018 başvuruları ne zaman?

ÖSYM’nin aylar öncesinden tarihlerini duyurduğu KPSS 2018 başvuruları için geri sayım devam ediyor. Genel yetenek- genel kültür ve ÖABT başvuruları, kısa bir süre sonra ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden alınacak. ÖABT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da başvuruda bulunması gerekiyor. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, KPSS başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor!



LİSANS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

ÖNLİSANS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yüksek öğretim kurumlarının önlisans eğitim, veren bölümlerinden mezun olan memur adayları başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.