KPSS başvuruları bugün başlıyor | ÖSYM AİS başvuru sayfası

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2018 KPSS'nin başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Memur olarak kamu dairelerinde istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'ye girmek için ÖSYM'ye başvuru yapmak gerekiyor. Peki, KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2018 KPSS başvuruları hakkında merak edilen detaylar...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

ÖSYM'nin 2018 yılı için yayımladığı sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 10 Mayıs 2018 tarihinde (Bugün) başlıyor. Bu açıklamanın ardından, kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce vatandaş KPSS başvuru işlemleri hakkında merak ettikleri konuları araştırıyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS başvurusu yapmak için ilk olarak adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra gelen ekranda "Başvuru Sürecindekiler" butonuna tıklanmalı ve ardından 2018-KPSS seçilmelidir.

Bu aşamadan sonra çıkan Başvuru Formu'na gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi, ardından sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Sınav ücreti bankaya elle yatırılabilir veya internet üzerinden KPSS başvuru formu doldurulduktan sonra kredi kartı ile ödenebilir.

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KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.