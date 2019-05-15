KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor? Geç başvuru ne zaman?
Para yatırma işlemi ile birlikte KPSS başvuru aşamasını tamamlayacak olan adaylar, hangi bankalar aracılığıyla ödeme yapabileceklerini merak ediyor. Belirli bankalar ve ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşebilecek olan KPSS başvuruları, 15 Mayıs 23.59'da sona erecek. Adaylar, ödemeleri 16 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirebilecek. İşte, KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar ve geç başvuru günü hakkında detaylar
KPSS başvuru ücretinin hangi bankalara yatırılacağı, başvurunun son gününde gündemde yer alıyor. Bankalara yapacakları ödemelerle birlikte temmuz ayında yapılacak olan sınava katılım hakkı kazanacak olan adaylar, her bir sınav için ayrı ücret ödeyecek. Bu süreci kaçıran adaylar ise geç başvuru işlemi ile 28 Mayıs tarihinde başvurularını tamamlayabilecek. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, o detaylar
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?
Adaylar, başvuru ücretini aşağıdaki bankamatikler ya da ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden kredi kartıyla yatırabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 28 Mayıs 2019
(Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.)
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar, aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda bu alanda
işaretleme yapılamayacaktır.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremezler.
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