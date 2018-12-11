KPSS B Grubu nedir?
KPSS ile alım yapan kurum ve kuruluşları nitelemek için sıklıkla kullanılan A ve B Grubu ifadeleri, tercih işlemleri esnasında vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, sıklıkla kullanılan KPSS B Grubu nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. A Grubu için daha sonrasında yazılı ve sözlü sınavlar yapılabilmektedir.
B Grubuna memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli gibi kadrolar örnek verilebilir.
KPSS, (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar.
Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB
adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.
ÖSYM, adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.
B GRUBU KADROLARA ATAMA 2 YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
1‐ Merkezi Alım Yöntemi
2‐ Kurumsal Alım Yöntemi
* Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alım istisnadır.
* Kurumsal Kurumsal alım yönteminin yönteminin mevzuatta mevzuatta açıkça düzenlenmesi düzenlenmesi gerekir gerekir.
* Bu alımlarda da KPSS sonuçları esas alınır.
* Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavlara alınırlar. Sınavın esasları kurumların mevzuatında düzenlenir.
Kurumsal Alım yöntemiyle yapılan personel alımları:
* Askeri kurumların sivil memur kadroları
* Adalet Bakanlığının zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru vb. kadroları
* Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları (imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi)
* Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M.’nün stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru
pozisyonları
* Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve
pozisyonları
* Merkez Bankası kadroları
* Türk Standartları Enstitüsü kadroları
* Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları
* Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları
* Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim mütercim kadrolar kadroları
* Yargıtay Başkanlığı kadroları
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