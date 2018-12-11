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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

KPSS B Grubu nedir?

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KPSS B Grubu nedir?

KPSS ile alım yapan kurum ve kuruluşları nitelemek için sıklıkla kullanılan A ve B Grubu ifadeleri, tercih işlemleri esnasında vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, sıklıkla kullanılan KPSS B Grubu nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar,  KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. A Grubu için daha sonrasında yazılı ve sözlü sınavlar yapılabilmektedir.

B Grubuna memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli gibi kadrolar örnek verilebilir.

KPSS, (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB
adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

ÖSYM, adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.

B GRUBU KADROLARA ATAMA 2 YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

1‐ Merkezi Alım Yöntemi
2‐ Kurumsal Alım Yöntemi

* Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alım istisnadır.
* Kurumsal Kurumsal alım yönteminin yönteminin mevzuatta mevzuatta açıkça düzenlenmesi düzenlenmesi gerekir gerekir.
* Bu alımlarda da KPSS sonuçları esas alınır.
* Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavlara alınırlar. Sınavın esasları kurumların mevzuatında düzenlenir.

Kurumsal Alım yöntemiyle yapılan personel alımları:

* Askeri kurumların sivil memur kadroları
* Adalet Bakanlığının zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru vb. kadroları
* Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları (imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi)
* Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M.’nün stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru
pozisyonları
* Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve
pozisyonları

* Merkez Bankası kadroları
* Türk Standartları Enstitüsü kadroları
* Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları
* Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları
* Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim mütercim kadrolar kadroları
* Yargıtay Başkanlığı kadroları

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