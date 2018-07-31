KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lisans düzeyinde gerçekleşen KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM, adayları '2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı' başlıklı duyuruyla bilgilendirdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşen KPSS alan bilgisi sınavlarının soruları ve cevap anahtar yayımlandı. ÖSYM, adayları hem resmi internet sayfası hem de Twitter adresi üzerinden bilgilendirdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. oturum, 2. oturum ve 3. oturumları 28- 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınavından hemen ardından alacakları puana dair fikir yürütmeye başlayan adaylar, soru ve cevapları bekliyordu. ÖSYM, KPSS alan bilgisi soruları ve cevap anahtarı için duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda;
“28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular, (% 10)'luk testlerde bulunmamaktadır.” İfadeleri yer alıyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin bu yıl belirlediği takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçları “aday işlemleri” sayfasına TC. kimlik numaraları ve şifreleri girilerek görüntülenebilecek.
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