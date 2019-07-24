KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?
20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih, adayların gündemine gelmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, KPSS sınav sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden duyuracak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz hafta, düzenlenen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılmıştı. Netleri hakkında az çok bilgi sahibi olan adayların gündeminde, şimdi de sonuç tarihi ve bir sonraki oturum olan, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yer alıyor. Heyecanla ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekleyen kamu memuru adayları, bir yandan da ÖABT hakkında internetten araştırma yapıyor. İşte, KPSS ÖABT ve KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
20-21 Temmuz tarihinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgeleri yine ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak.
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