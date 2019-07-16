KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumları, 14 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Gözler şimdi, KPSS alan bilgisi sınavının yapılacağı tarihlerde. Peki, KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman?
Kamuda memur olma hayali kuran vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS'nin 2019 etabı için maraton başladı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu ile eğitim bilimleri oturumunun yapılmasının ardından geriye alan bilgisi sınavları kaldı. İşte, KPSS alan bilgisi sınavlarına ilişkin tüm detaylar...
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.
Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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