KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta? KPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sonrası, Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Memur adayları, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) belirlediği saatlerde ve tarihlerde bu hafta dahil olacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta? KPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek? İşte, 2019- KPSS Alan Bilgisi sınavlarına dair bazı bilgiler.
14 Temmuz Pazar günü düzenlenen KPSS'nin ilk oturumunun ardından, gözler Alan Bilgisi oturumlarına çevrildi. Yurt genelinde gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları, 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. İşte, KPSS sınavları hakkında merak edilenler...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI TARİH VE SAATLERİ
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.
Bu kapsamda sınav; 20 Temmuz Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumları şeklinde gerçekleşecek.
21 Temmuz Pazar günü işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları 10.15'te başlayacak.
KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
Cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltilek ve 150 dakika süre verilecek. Pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacak.
ADAYLARA SAAT UYARISI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi. Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle