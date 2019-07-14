KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin düzenlediği ve 644 bin 557 adayın başvurduğu 2019-KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumları 14 Temmuz’da tamamlandı. İlk oturumları geride bırakan öğretmen adayları şimdi alan bilgisi oturumlarının tarihini araştırıyor. Peki, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının tamamlanması ardından gözler alan bilgisi oturumlarına çevrildi.
Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu , saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
376 bin 709 adayın başvurduğu Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.15’te başladı 16.25’te sona erdi. KPSS’nin ilk oturumları ardından pek çok soru gündeme geldi, bunlardan biri de Alan Bilgisi oturumları oldu. Peki, Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak?
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.
Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle