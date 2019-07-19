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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

KPSS alan bilgisi oturumları ne zaman?

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KPSS alan bilgisi oturumları ne zaman?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın 14 Temmuz Pazar günü düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından, geriye alan bilgisi oturumları kaldı. KPSS alan bilgisi oturumları, 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlenecek. Peki, KPSS alan bilgisi oturumları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına yarın (20 Temmuz) sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi. İşte, KPSS alan bilgisi sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, alan bilgisi oturumlarının 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenleneceğini söyledi.

Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumlarının başlayacağını aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü düzenlenecek alan bilgisi oturumlarına sabah 46 bin 467, öğleden sonra ise 63 bin 149 adayımız katılacak. Pazar günü yapılacak işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları ise 10.15'te başlayacak. Bu oturumlara da 56 bin 806 adayımız katılacak."

ADAYLARA "SAAT" UYARISI

ÖSYM Başkanı Aygün, cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltileceğini ve 150 dakika süre verileceğini, pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacağını ifade etti.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.

KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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