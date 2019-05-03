KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ Yayımlandı
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ yayımlandı. ÖSYM, KPSS’ye girecek adayları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Paylaşılan dosyada '2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı hangi oturumlarda yapılacaktır?' gibi soruların yanıtları yer alıyor.
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik için ‘Sıkça Sorulan Sorular’ ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. İşte, o sorulardan bazıları:
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
SINAV NE ZAMAN?
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde, b) Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde, c) ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına kimlerin başvurması gerekmektedir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler.
b) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler.
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