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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ Yayımlandı

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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ Yayımlandı

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ yayımlandı. ÖSYM, KPSS’ye girecek adayları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Paylaşılan dosyada '2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı hangi oturumlarda yapılacaktır?' gibi soruların yanıtları yer alıyor.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik için ‘Sıkça Sorulan Sorular’ ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. İşte, o sorulardan bazıları:

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

SINAV NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde, b) Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde, c) ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına kimlerin başvurması gerekmektedir?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler.
b) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler.

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