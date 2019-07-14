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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

KPSS A grubu öğretmenlik sınavı başladı – Sınav kaçta bitecek?

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KPSS A grubu öğretmenlik sınavı başladı – Sınav kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının ilki sabah 10.15 itibariye başladı. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soruyu cevaplamaya çalışacak. Peki, KPSS A grubu öğretmenlik sınavının ilk oturumu kaç dakika sürecek, sınav kaçta bitecek?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün çoklu oturumlar şeklinde düzenleniyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde gerçekleşecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. 

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI KAÇ DAKİKA?

KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek sınavı bugün yani 14 Temmuz Pazar Günü saat 10.15’te başladı. 130 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek sınav saat 12.25’te sona erecek.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?


KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek, sınav 16.25’te sona erecek.

Alan bilgisi sınavları gelecek hafta düzenlenecek

Öte yandan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

 

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