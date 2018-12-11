KPSS 7225 nitelik kodu nedir? 7225 nitelik kodu hakkında bilgi
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri alınmaya başladı. Bu kapsamda KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Bu gelişmenin ardından KPSS 7225 nitelik kodunun ne olduğu merak konusu oldu. Peki, KPSS 7225 nitelik kodu nedir?
KPSS 7225 nitelik kodu, tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından başlatılmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte, KPSS 7225 nitelik kodu hakkında tüm merak edilenler...
KPSS 7225 NİTELİK KODU
Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.
ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.
Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle