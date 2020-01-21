KPSS-2020/3 yerleştirme sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonucu sorgulama

08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarını sorgulayabilecekler.

TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

Tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.