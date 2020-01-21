KPSS-2020/3 yerleştirme sonuçları açıklandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonucu sorgulama
KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden aday TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek. Peki, KPSS-2020/3 tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonucu sorgulama ekranı ve KPSS-2020/3 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiler.
08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarını sorgulayabilecekler.
TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
KPSS-2020/3: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ocak 2020 tarihinde saat 10.50'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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