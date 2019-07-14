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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

KPSS soru yorumlarında Amerikan armudu dikkat çekti - KPSS zor muydu?

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KPSS soru yorumlarında Amerikan armudu dikkat çekti - KPSS zor muydu?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavının ilk oturumunun tamamlanması ardından ilk yorumlar gelmeye başladı. İlk oturumu geride bırakan adaylar, KPSS yorumlarını Twitter üzerinden yaptı. Özellikle Amerikan armudu sorusu ön plana çıktı. Peki, KPSS 2019 Genel Yetenek-Genel Kültür soruları zor muydu? İşte, sınav yorumlarından bazıları

2019 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav oturumları sosyal medyanın ana gündem konularından biri oldu. Çoklu oturum şeklinde tamamlanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) sınavlarının ilki bugün saat 12.25'te sona erdi Sınavdan çıkan adaylar, sosyal medya üzerinden bilgi alışverişinde bulunuyor, düşüncelerini dile getiriyor. İşte, KPSS 2019 için yapılan ilk yorumlar...

2019 KPSS SORU YORUMLARINDAN BAZILARI

@BurkaGeylani
#kpss2019 Zamanı yetiştirebilen ağır bordo berelidir.

@gulecank
Çatalhöyük sorusunda Konya da yaşamanın ilk defa faydasını gördüm #kpss2019

@BattalGazi1945
İlber Hoca  gelse tarih sorularını yapamazdı #kpss2019

@siyasiyabend2

İçli dize koymayın şu sınava dedik
"Desem ki" şiirini koymuşlar. Gitti yarım saat :/
#kpss2019

@VErtugral

#KPSS2019 kazık güncel sorular ile kendini aştı bu sene sanırım
Sınava giren herkese geçmiş olsun.

@klcnazan
İspanya boğa güreşleri festivalinin adı varmış, boğa güreşi değil miydi o ya ne ara bir başka ad verdiler  #kpss2019

@ibrahimtsc11
Sorular çok kolaydı, cevapları zordu..😉#kpss2019

@1903akt
Tarih sorularını İsmet İnönü gelse çözemez bu nedir ya #kpss2019

@SARIII_23
Genel kültürden 60 sorudan 27 boş bıraktım. Kültürsüz olduğumu ispatlamış oldum. Tşk #ösym tşk #kpss2019

@Semiryalist
Sen çalışmadığından yapamadın değil . Sorular zordu . #kpss2019

@cinoroza
nasıl yani görevli abi ÖSYM artık şeker vermiyo mu #kpss2019

@FurkanKozak
Ben zaten nasıl bi sınav olduğunu görmek için girmiştim #kpss2019

@Veyssoo
Bu deren ceren beren beni bitirdi #kpss2019

@sherlockios

Çok şükür bu sene de olmadı. Artık seneye. Oyna devam. #kpss2019

@kbrgibiii
Siz kpss güncel de ilk yerli helikopterlerimize, füzelerimize, Zeytin dalı harekatına falan çalışırsınız adamlar size gider " Amerikan Armudu " denilen meyveyi sorar

@cnyt_ultraslan
Amerikan armudunuda bilmeyecekseniz girmeyin kardeşim şu sınava  #kpss2019

@Tekin_elf

Kpss sınavı kolaydı ya diyeni alnından öpücem. #kpss2019

@Serdarr75140706
Birazdan damlar kolaydı ama çalışmamıştım diyenler #kpss2019

@enespayveren
Bu nasıl bi genel kültür seviyesi ki 5 şık arasında kaldım #kpss2019

@berkwashere
Soru kitapçığını ilk açtığımda ilk gördüğüm şey Türkçe kısmındaki “boru döşemek”li soruydu. Ne olup biteceğini az buçuk tahmin ederek kitapçığı sakince kapatıp kendimi ÖSYM’nin şefkatli kollarına bıraktım. #kpss2019

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