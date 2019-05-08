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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

KPSS 2019 başvuruları için son gün ne zaman? KPSS oturumları ne zaman?

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KPSS 2019 başvuruları için son gün ne zaman? KPSS oturumları ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyenlerin girdiği KPSS’nin 2019 oturumları için başvurular devam ediyor. KPSS’ye, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Peki, KPSS başvuruları için son gün ne zaman?

3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan KPSS başvuru süreci devam ediyor. Sınava (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri, 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Başvuruların kesinleşmesi için ise adayların 15 Mayıs 23.59’a kadar KPSS 2019 ücretini belirtilen bankalar yatırması gerekiyor.

KPSS başvuru ücretinin ödenmesi.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylardan 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavları oturumlarına da başvurmak isteyenler, katılmak istedikleri oturumları başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) seçecek ve sınav ücretini yatırarak alan bilgisi sınavları için başvurularını tamamlayacaklardır.

20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 50,00 TL, 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 50,00 TL,

21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak; Alan Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 50,00 TL’dir. Sınav ücretini yatırmayanların başvuru bilgileri silinecek, adayların bina/salon atamaları yapılmayacaktır. İsteyen adaylar alan bilgisi sınavları için başvuru işlemlerini, başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücretini ödeyerek yapabileceklerdir.

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