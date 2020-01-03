KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı – ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
ÖSYM KPSS/3 DUYURUSU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN tıklayınız.
KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS-2019/8 tercih sonuç duyurusunu resmi sayfası üzerinden yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunanları bilgilendirdi. İşte ÖSYM KPSS-2019/8 sonuç sorgulama sayfası
ÖSYM'den KPSS-2019/8 sonuçları için duyuru geldi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
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