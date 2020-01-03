KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı – ÖSYM sonuç sorgulama sayfası

ÖSYM'den KPSS-2019/8 sonuçları için duyuru geldi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

KPSS-2019/8: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Ocak 2020 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.